Yıldırım'da Engelsiz Yüreklerin Yüzü Gülüyor

İnsana dokunan hizmetlerle sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmaları hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, yürütülen saha çalışmaları ve Yıldırım Kaymakamlığı'ndan elde edilen veriler neticesinde ilçedeki engelli vatandaşların doğum günlerinde kendilerini evlerinde ziyaret ederek mutluluklarını paylaşıyor. Yıldırım Belediyesi Engelsiz Masa personeli tarafından yapılan ziyaretlerle 2018 yılının 11 aylık döneminde bin 496, toplamda ise 3 bin 895 engelli vatandaşın doğum günü evlerinde kutlandı. Mutlulukların paylaşılarak çoğalması için başlatılan proje kapsamında, doğum günü olan engelliler evlerinde ziyaret edilirken, engelli vatandaşların ve ailelerinin talepleri de alınarak kendilerine destek olunuyor.

'MUTLULUKLARINA ORTAK OLUYORUZ'

Engellilerin mutluluğunu artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına kendilerine destek olarak sosyal projeler ürettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak için büyük gayret gösteriyoruz. Kendilerini evlerinde ziyaret ederek onlarla sohbet ediyor, özel günlerinde yanlarında bulunarak yalnız olmadıklarını gösteriyoruz. Bizler için her biri ayrı bir değere sahip engelli vatandaşlarımızı belediyemiz bünyesinde bulunan 'Engelsiz Masa' çalışanlarımızla ziyaret ederek doğum günlerini kutluyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Ayrıca yapılan ziyaretlerde arkadaşlarımız, varsa engelli kardeşlerimizin taleplerini alarak belediyemize ulaştırıyor. Yapılan çalışmalar sonunda uygun olan taleplerini en kısa süre içerisinde yerine getiriyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayata sımsıkı sarılmaları, ailelerinin dayanışma içinde olması ve aralarındaki sevgi bağı gibi güzellikler, bize mutlu olmamız için ne kadar fazla neden olduğu gösteriyor" dedi.

'ENGELLERİ SEVGİYLE AŞIYORUZ'

Engellilerin hayatın içerisinde aktif rol almaları için çalışmalar yürüttüklerini de hatırlatan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Bizler yerel yönetim olarak projeler üretirken, engelli vatandaşlarımızın hayatın vazgeçilmez unsurları olmaları konusunda teşvik ediyoruz. Akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonlarımızla bir nebze de olsa kendilerine kolaylık sağlıyoruz. Düzenlediğimiz 'Engelli İstihdam Fuarı'nda işverenler ile iş arayan engellileri buluşturarak yeni ekmek kapılarının açılmasına vesile olduk. İstihdam Masası aracılığı ile engelli personel arayan işverenlerimizi vatandaşlarımızla bir araya getirerek yeni ekmek kapılarının açılmasına yardımcı oluyoruz. Engelsiz Mutfak projemiz, kardeşlerimizin sosyalleşmesine ve yeteneklerini ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor. Eğitmenlerimizin öncülüğünde faaliyet gösteren, bizlerin 'Sevgi Akademisi' adını verdiğimiz Müzik Akademisi'nde engelli kardeşlerimiz sevgi hamurunu kararak neler yapılabileceklerini bizlere gösteriyor. Yıldırım'da engelleri sevgiyle aşıyoruz" ifadelerini kullandı.