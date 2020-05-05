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Yıldırım'da etkin ucuz temizlik...

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın temizlik işlerini Bursa'da en etkin ve ucuza gerçekleştiren belediye olduğunu söyledi.

Yıldırım'da etkin ucuz temizlik...
05.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:38
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın temizlik işlerini Bursa'da en etkin ve ucuza gerçekleştiren belediye olduğunu söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, evsel atık toplama genel temizlik çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Atık yönetimi konusunda Bursa'nın en akılcı ve etkin sistemine sahip olduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Birçok alanda olduğu gibi, atık toplama konusunda da Bursa'nın en zor hizmet üretilecek bölgelerinden birisi Yıldırım. Tüm zorluklarına rağmen, bu alanda çok başarılı çalışmalara imza atıyoruz. İlçe genelimizdeki 69 mahallede 7 gün 24 saat kesintisiz çalışma esası ile evsel atıkları her gün topluyoruz" dedi.

Tüm hizmet kalemlerinde olduğu gibi atık yönetimi konusunda da çok katı mali disiplin uyguladıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Her geçen gün artan nüfusumuzla orantılı bir şekilde insanlarımızın tüketimi ve bunun neticesinde ortaya çıkan atık miktarı artıyor. 2016-2019 döneminde 32 aylık süreç için 82 olan atık toplama aracı sayısı ile hizmet alımına 88 milyon 288 bin 305 lira ödendi. 2019-2022 dönemi için ise araç sayımızı yüzde 21 arttırarak 99'a çıkardık. 36 aylık süreçte akaryakıt dahil ödeyeceğimiz tutar ise 73 milyon 996 bin 377 lira. Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere araç sayımız ve hizmet süremiz artarken, ödeyeceğimiz rakamlarda önemli ölçüde tasarruf sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bursa'da en ucuz maliyet

Yıldırım Belediyesi'nin Bursa'da temizlik işlerini en ucuza yapan belediyelerden birisi olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, "Göreve talip olduğumuz ilk günden itibaren hemşerilerimize daima mali disiplin ve tasarruf sözü verdik. Ürettiğimiz tüm hizmetlerimizde olduğu gibi temizlik çalışmalarımızda da bu mali disiplini kararlılıkla uyguluyoruz. Nüfus olarak bize yakın olmasına rağmen, atık toplama ve temizlik çalışmalarının bize göre çok daha kolay olduğu bir ilçemizde; evsel atıklar günlük toplanmamasına rağmen, 73 araç kullanılarak yürütülen temizlik çalışmaları 92 milyon 581 bin 440 lira gibi bir rakama ihale edilmiştir. Bu sadece bir örnek. Bursa'daki tüm belediyeler incelendiğinde de Yıldırım'ın temizlik işlerini en yoğun ve en ucuz şekilde yürüten belediye olduğu anlaşacaktır. Bizim mali disiplin esaslı hizmet anlayışımız taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış, Belediye Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerimizin temsilcileri bu uygulamalarımızdan dolayı defalarca bizi kutlayarak teşekkürlerini farklı platformlarda dile getirmişlerdir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Bursa, Güncel, Haber

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