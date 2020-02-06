Haberler » Güncel » Yıldırım'da huzur sohbetleri - Haber

Yıldırım'da huzur sohbetleri

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçedeki kahvehanelerde düzenlenen 'Mahalle Güvenliği ve İletişim' seminerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

06.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:35Yıldırım'da huzur sohbetleri

Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Yıldırımın Huzuru için Huzur sohbetleri' programında, Demetevler Mahallesi sakinlerine 'Mahallenin Güvenliği ve İletişim' konulu seminer düzenlendi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan tarafından Demetevler Mahallesi'ne ait nüfus ve suç verilerinin paylaşıldığı seminerde, vatandaşlara telefonla dolandırıcılık, hırsızlıklara karşı evde alınacak önlemler, anne babanın çocuğuna karşı sorumlulukları ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında bilgiler aktarıldı. Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Çilingir ise aile birliğinin önemi, aile içi iletişim ve çocukların güvenliği için anne baba ilgisinin önemine dikkat çekerek, çocuk, genç ve yetişkinler için Yıldırım Belediyesi bünyesindeki sanat, kurs ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgiler verdi.


Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 20:50:43