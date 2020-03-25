Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yıldırım'da 'korona' denetimi - Haberler

Yıldırım'da 'korona' denetimi

Yıldırım Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

25.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:34
Yıldırım'da 'korona' denetimi

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki pazaryeri ve marketlerde incelemelerde bulundu.

Ekipler, İç İşleri Bakanlığı tarafından koronavirüs kapsamında yayınlanan genelge ile halk sağlığını tehdit eden kaldırımlarda, açık gıda, sebze ve meyve satan işletmeleri kontrol ederek işletmelere karara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ticaret Bakanlığı'nın 20 Mart'ta yayınladığı 'Marketler ve Pazaryerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden, satıcılarla gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgah aralarında boşluk bırakılması' yönündeki genelge kapsamında da pazaryerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, pazaryerlerindeki satıcılara eldiven dağıtılırken, tezgahlar arasında güvenli mesafe oluşturulmaları sağlandı. Öte yandan alışveriş yapan vatandaşlar koronavirüs ile ilgili bilgilendirilirken, tezgahlarda satılan ürünlere dokunulmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

CHP’li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Haberler
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Haberler
Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Haberler
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM’nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Haberler
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:45: Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 15:45: Söke Belediyesi'nde mesai saatleri değişti - Haber 15:45: Hayatlarının kumarı oldu - Haber 15:45: Bahçelievler'de fırın ve yufkacıya korona virüs mührü - Haber 15:45: TUNCELİ Uzman Çavuş Güneş ve üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:51: TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber