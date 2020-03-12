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Yıldırım'da 'koronavirüs' önlemi

Yıldırım Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüse karşı, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerdeki temizlik ve hijyen çalışmalarını arttırdı.

12.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:03
Yıldırım'da 'koronavirüs' önlemi

Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı çocuk oyun alanları, okul çevreleri, belediye otobüs durakları ve hastane çevreleri özel kıyafetli personeller tarafından temizlenerek ilaçlandı. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında vatandaşların virüslerden olabildiğince uzak tutulması hedefleniyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, koronavirüs vakalarının Türkiye 'de de görülmeye başlaması ile önlemlerini arttırdıklarını belirtti. Yıldırım'da insan sirkülasyonunun yoğun olduğu hastane önleri, parklar ve okulların bulunduğu bölgelerde hijyen odaklı çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, "Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'müz yollarda, parklarda yıkama çalışmaları yürütürken, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizde ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Bugün ilçemizin en büyük sağlık kuruluşu çevresinde bu çalışmaları gerçekleştirdik. Bundan sonra da düzenli olarak aile sağlığı merkezleri, okullar, camiler, parklar gibi insanların yoğun olduğu bölgelerde bu çalışmalarımız devam edecek. Koronavirüs ile mücadele konusunda hemşehrilerime tavsiyem, her türlü tedbiri almaları ancak panik yapmamalarıdır. Bu virüsle mücadelenin merkezinde hijyen yer alıyor. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz, hemşehrilerimiz de bu kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'FIRSATÇILARA TAVİZ YOK'

Özellikle vakaya Türkiye'de rastlanması ile bir panik ortamı oluştuğunu sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan kişisel temizlik malzemesi almak isteyenlerin fahiş fiyatlarla karşılaştığı yönünde şikayetler almaya başladık. Bu konuda da Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırdı. Esnafımızdan bu süreçte sağduyulu olmalarını istirham ediyorum. Bu süreci farklı kullanmaya çalışan fırsatçılara da kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı da bu tarz olumsuzlukları belediyemize bildirmelerini istirham ediyorum. Bu süreci hep birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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