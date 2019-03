Yıldırım'da Örnek Temizlik Uygulamaları

İlçede yürütülen temizlik çalışmalarıyla şehrin çehresini güzelleştiren Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 565 kişilik temizlik ordusu ve 103 araçlık filosuyla ilçenin daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir şehir olması için 69 mahallede haftanın her günü, 7/24 kesintisiz temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. 69 mahalleyi 2 bölgeye ve 4 kısma ayıran Yıldırım Belediyesi'nde, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde 40 kişilik bir ekip ilçenin sokaklarında detaylı olarak temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Programda bulunan mahallelerin cadde, sokak ve boş arsaları en ince detayına kadar temizlenirken, ilgili bölgeye giren temizlik ekipleri 1 adet araç üstü süpürge makinesi, 1 adet açık kasa araç ile bölgede atıkları da topluyor. Haftanın her günü mahalle içindeki caddeleri ve cadde büyüklüğündeki sokakları rutin olarak temizlenen Yıldırım'da yeni başlatılan bu proje ile Yıldırım'da temizlenmeyen alan kalmaması hedefleniyor. Sistem geliştirme ve uygulama alanıyla yenilikçi çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, 69 adet çöp kamyonu, 1 adet çöp konteyneri yıkama aracı, 7 adet yol süpürme aracı, 15 adet açık kasa kamyon, 4 adet arazöz, 1 adet pick-up, 3 adet kanal kazıcı yükleyici ve 3 adet açık kasa böcek olmak üzere toplamda 103 adet araçlık filosuyla temizlik çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesini sağlıyor.

KESİNTİSİZ TEMİZLİK

Yıldırım'ın tüm mahallelerinde haftanın her günü atık toplama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirerek ilçe genelinde öncü uygulamalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Hemşehrilerimize yaşanılabilir bir şehir oluşturmak adına Yıldırım'ı köşe bucak temizliyoruz. Bununla da yetinmeyip yolları, kaldırımları, pazar yerlerini ve çöp konteynerlerini dezenfekte ediyoruz. İlçemizin 69 mahallesinde pazar dahil olmak üzere her gün her saat atık toplama çalışması gerçekleştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz Araç Takip Sistemi sayesinde hizmet anlayışımızı teknolojiyle birlikte daha sistematik hale getirdik. Projemiz sayesinde en başta araçların hız kontrolü yapılarak şoförlerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın 'mahalleme araç girmedi, çöpüm alınmadı' gibi şikayetlerini bu sistem sayesinde araçların geçmişe yönelik geçtiği güzergahları inceleyerek raporluyoruz. Araç şoförleri ve amirleri ile iletişime geçerek cadde ve sokaklardaki sıkıntıları anında gidererek çözüme kavuşturuyoruz.Ayrıca uydu üzerinden animasyonlu görüntü sayesinde atık toplama araçlarının zaman ve yakıt tasarrufunu kontrol altında tutarak, temizlik çalışmalarının kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

TEMİZLENMEYEN SOKAK KALMIYOR

Temizlik çalışmalarının yanı sıra pazar yerlerinin atıklar alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkandığını, çöp konteynerlerinin belirli periyodik aralıklarla yine deterjanlı suyla yıkandığını ve bakımlarının yapılığını hatırlatan Başkan Edebali, "Yıldırım'da girilmedik sokak bırakmayan ekiplerimiz, günün erken saatlerinden gece yarısına kadar süren rutin temizliklerinin yanı sıra, parkların temizliğini de gerçekleştiriyor. Pazar yerleri ise çöpler alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkanıyor. İhtiyaca yönelik yapılan çalışmalarda şehrimizin muhtelif yerlerine 120 litre kapasiteli plastik, 240 litre kapasiteli plastik ve 400 litre kapasiteli galvaniz çöp konteyneri ile bin 100 litrelik çöp konteynerleri yerleştiriliyor. Bu konteynerleri de belirli aralıklarla deterjanlı sularla temizliyor, bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz hepimizin ortak yaşam alanı. Amacımız vatandaşlarımıza daha temiz ve daha sağlıklı yaşam koşulları sunmak" ifadelerini kullandı.

