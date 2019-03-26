Yıldırım'da Yılmaz'a Tam Destek

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Davutdede, Yıldırım Mahallesi esnaf ve kanaat önderleri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.Yıldırım Mahallesinde düzenlenen programa 65'inci dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile MHP Yıldırım İlçe Başkanı Serkan Aydemir katıldı.Yıldırım'ı ortak akıl ile yöneteceklerini dile getiren Yılmaz, "Bu şehir de ilçe başkanlığı görevini yürüttüm. Sizlerin de teveccühü ile Rabbim nasip ederse inşallah Yıldırıma belediye başkanı olarak hizmet etmeye hazırım. Batı emperyalizmi hep bizim gençliğimiz üzerine oyunlar oynadı, seksenlerde sağ sol diye milletimizin çocuklarını kavga ettirmek için uğraştılar, Alevi Sünni diye bölmeye çalıştılar, Türk Kürt diye ayrıştırmaya çalıştılar beceremediler, sonra bu milletin manevi değerlerine saldırdılar. 15 Temmuzda gördük ki bu milletin öz evlatlarını bu millete kurşun sıkacak hale getirdiler ne yaparlarsa yapsınlar milletimiz bunlara asla fırsat vermeyecektir. Biz bu şehri esnafıyla, kadınıyla, genciyle sivil toplum kuruluşlarıyla bir bütün olarak görüyoruz. Ortak akıl ile bu şehri hep birlikte yöneteceğiz. Plan ve programımızı hazırladık, Bursa'nın en dinamik, en güzel ilçesini siyasilerimizle, belediye başkanlarımızla şahlandırmak için var gücümüzle çalışacak şehri birlikte kalkındıracağız" diye konuştu."Uzağı göremeyenler tuzakları göremezler"Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını anımsatan 65.Dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise, "Burada kan kin nefret savaş bin bir türlü zorluklar var. Bu sıkıntıları göz ardı etmememiz gerekiyor. Bir cehalet, eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Gelişmiş ülkelerin eğitim durumlarıyla coğrafyadakilerin eğitim durumuna bakınca cehaletin ne olduğunu göreceksiniz. Başka sıkıntılarda var. Komşumuz Almanya, Belçika, İngiltere değil. Suriye, İran, Irak, Yunanistan. Yani problemler deryasının içerisindeyiz. Sorunların ortasındayız. Garip olan da büyük coğrafyanın çeşitli ülkelerdeki bütün mensupları bizden bir şeyler bekliyor. Bizden çıkış yolu bekliyor. Buradaki dik duruşu, sağlıklı yürüyüşü bekliyor. Burada en ufak bir zikzak ve çürümenin neye mal olacağı 82 milyon için değil büyük coğrafya için önem arz ediyor. Burada duruşu sergilerken Yıldırım belediye başkanının, il başkanının eksiğini, büyükşehir başkanın bilmem ne noksanını konuşma durumunda değiliz. Uzağı görenler tuzağı görürler. Uzağı göremeyenler tuzakları göremezler. Uzağı görmek durumundayız. Kritik bir süreç, kritik bir coğrafya. O halde üzerimize düşeni yapma bilinciyle oturup kalkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - BURSA