Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, son dönemde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik protesto haberleriyle karşılaştığını belirterek, bu tür davranışları doğru bulmadığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Yıldırım, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum. İstanbullu hemşehrilerimin, adayların kendilerini en iyi şekilde ifade etmesine fırsat tanıyacağına inanıyorum. İstanbul demek hoşgörü demek, İstanbul demek barış demek."

PENDİK'TE YUHALANMIŞTI

İmamoğlu, son olarak geçtiğimiz hafta gittiği Pendik'te cuma namazı çıkışı bir grup tarafından yuhalanmıştı.

İşte Yıldırım'ın o açıklaması;