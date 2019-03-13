Yıldırım'dan Demet Akbağ'a Başsağlığı

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, oyuncu Demet Akbağ
'ı telefonla arayarak, trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika için başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Binali YIldırım, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla aradı. Yıldırım, Akbağ'a başsağlığı dileklerini iletti.
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir
'in Güzelyalı
ilçesinde trafik kazası geçirmiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetmişti.
Binali Yıldırım, Demet Akbağ, Güncel
Kaynak: AA