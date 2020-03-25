Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yıldırım'dan 'Evinde kal' çağrısı - Haberler

Yıldırım'dan 'Evinde kal' çağrısı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Yeni tip Korona Virüsünün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat eve sığar" sloganıyla yapılan 'Evde kal' çağrısına destek verdi.

25.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:46
Yıldırım'dan 'Evinde kal' çağrısı
Adıyaman 'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Yeni tip Korona Virüsünün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat eve sığar" sloganıyla yapılan 'Evde kal' çağrısına destek verdi.

Zorunlu olmadıkça vatandaşların evinden çıkmamasını isteyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri hep beraber sağlıklı bir şekilde atlatmanın yolu, tedbirli olmak, Sağlık Bakanlığımızın ifade ettiği kurallara uymaktır. Vatandaşlarımız mecbur olmadığı sürece dışarı çıkmasınlar. Evlerinde kalsınlar, ellerini sık sık yıkasınlar. Kişisel temizliğe ve hijyene çok dikkat etsinler. Sağlıklı beslenmeye gayret göstersinler. Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık. Dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm gayreti gösteriyoruz. Değerli genç kardeşlerime de bir çağrım var. Sokağa çıkan yaşlılara daha nazik olalım sonuçta onlar birer anne ve babadır ikaz ederken yıkmadan kırmadan uyaralım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İskender Yıldırım, Adıyaman, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:02: Hayırsever, mahalle halkının 11 bin 500 TL'lik bakkal borcunu ödedi - Haber 18:02: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi... - Haber 18:00: Muğla'da can dostlara mama ve su takviyesi - Haber 18:00: Eskişehir Valiliği'nde koronavirüsüne termal kameralı önlem - Haber 18:00: ANTALYA Kumlucalı sera üreticisine koronavirüs molası yok - Haber 17:49: Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi - Ekonomi 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber