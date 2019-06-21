Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "Çay daveti için bekliyorum" çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , rakibi CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 'nun " Çay daveti için hala haber bekliyorum" çağrısına yanıt verdi. Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çay davetim hala geçerli ama misafir ev sahibinin kuzusudur. Böyle tez canlılığa lüzum yok. Pazar geçsin nerede isterse çayımızı içeriz." ifadelerini kullandı.

"DAVETİN YERİ VE ZAMANI İÇİN HALA HABER BEKLİYORUM"

Ortak yayından sonra AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, İmamoğlu'nu çay içmeye davet etmiş ama buluşma gerçekleşmemişti. Bu davet teklifi sonrası İmamoğlu, Yıldırım'a sosyal medya hesabından hatırlatma yaparak "Ortak yayın sonrası Binali Bey çay davetinde bulunmuştu, davetin yeri ve zamanı için hala haber bekliyorum. Seçim günü de dahil her gün olabilir" demişti.

"PAZAR GEÇSİN, ÇAYIMIZI İÇER, SOHBETİMİZİ YAPARIZ"

İmamoğlu'nun bu sözlerine Yıldırım, "Ekrem Bey'e yaptığım çay davetim hâlâ geçerli ama misafir ev sahibinin kuzusudur. Böyle tez canlılığa lüzum yok. Pazar geçsin, işimizi gücümüzü bitirelim sonra nerede isterse çayımızı içer, sohbetimizi yaparız" diyerek yanıt verdi.