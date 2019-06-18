Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile moderatör İsmail Küçükkaya, ortak yayın öncesi formata ilişkin bir otelde görüşme yapıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım "Yüz yüze buluşma gayriahlaki bir durumdur. Bu felakettir." diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın gazetecilerin gündeme ilişkin olarak sorularına yanıt verdi.

"ONUN DA CEVABINI BEKLİYORUM"

"Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum" diyen Yıldırım, "Bunun gizlenmesi ise felakettir" ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur. Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. İkincisi moderatör 2-3 dakika sürdü dedi bu görüşme için. Gerçekte ne kadar sürdü onun da cevabını bekliyorum."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Nagehan Alçı, "Bana çok güvendiğim bir kaynağımdan gelen bilgidir. İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu, yayından iki gün önce bir otelde buluşarak, bir saat başbaşa görüşme gerçekleştirdiler" iddiasında bulunmuştu.

İddiaya cevap veren İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çarşamba akşamı, İsmail Küçükkaya bizi aradı. Yayının formatına dair bizimle ve Binali Yıldırım'la konuşmak istediğini iletti. Biz de Perşembe günü Taksim'deki The Marmara Hotel'de 'Kentsel Gelişim Çözümleri' başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştireceğimizi, o toplantı sonrası görüşebileceğimizi ilettik. O gün o otelde buluştuk. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Şükrü Küçükşahin ve ben o buluşmada vardım. Küçükkaya bize 15'er soru soracağını, 3'er dakikalık süre tanıyacağını ve formatın nasıl olacağını anlattı. Bu çizgide yapılan görüşme sonrası, İsmail Küçükkaya Binali Yıldırım ile de görüşeceğini ve bir değişiklik olursa bizi bilgilendireceğini, belirtti. Kendisi dönmeyince, Cumartesi günü ben aradım İsmail Küçükkaya'yı. Küçükkaya da Binali Yıldırım'la telefonda görüştüğünü ve Yıldırım'ın da 'Neyi, nasıl sorarsan sor; sana güveniyoruz' dediğini iletti. Engin Altay ve Mahir Ünal da bu görüşmelerin olacağını biliyordu. Nagehan Alçı'nın sanki gizemli bir olaymış gibi deklare ettiği buluşma budur."

İsmail Küçükkaya da görüşmeyi doğrulamıştı.