Yıldırım'dan Mutafyan İçin Taziye Ziyareti

Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, bugün hayatını kaybeden Türkiye
Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan
'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Binali Yıldırım, akşam saatlerinde Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesine gitti. Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat
Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti.
Türkiye, Binali Yıldırım, Mesrob Mutafyan, Güncel
Kaynak: DHA