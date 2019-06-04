Yıldırım'dan taziye ziyareti

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Tuzla
ilçesinde 17 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olay yerinden geçerken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Halil Elmas
'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.
Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen ziyarette, Yıldırım, baba Cemil ve anne Necmiye Elmas ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Yıldırım, olayın takipçisi olacağını söyledi.
Kaynak: AA
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