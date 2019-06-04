YILDIRIM'DAN TAZİYE ZİYARETİ

İstanbul
DHA AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Tuzla
ilçesi'nde 17 Mayıs'ta iki grup arasında silah kullanılan kavgada, olay yerinden geçmekte iken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden, Halil Elmas
'ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen ziyarette, Yıldırım, baba Cemil ve anne Necmiye Elmas ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, olayın takipçisi olacağını söyledi.
Kaynak: DHA
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