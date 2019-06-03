Yıldırım'dan YSK kararına açıklama: Fevkalade talihsiz bir karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım , 'Seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur." dedi. Küçükçekmece 'de esnaf ziyaretinde bulunan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, YSK'nın ilçe seçim kurulu başkanları ile ilgili vermiş olduğu kararla ilgili şunları söyledi:





"Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Çünkü seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Bunlardan bir tanesi de bu seçimdeki yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yanlışlara sebep olan her kimse bunların hakkında suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur. Partimiz bu karara itirazını yapmıştır. Ümit ederim YSK bunu aklıselim ile değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasını karışıklığa sebep olacak bu işten vazgeçer."

Kaynak: DHA