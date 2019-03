Yıldırım'dan 'Zeynebiye Külliyesi' Müjdesi

Kaynak: DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Halkalı 'da düzenlenen 'Büyük Nevruz Şöleni' programına katıldı.Törende konuşan Yıldırım, günün anlam ve önemine değinerek 'birlik' mesajı verdi. Öte yandan yapımı devam eden 'Zeynebiye Külliyesi'ni bitirme sözü de veren Yıldırım, salondan büyük alkış aldı.Nevruz şöleni programına; Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz AKP İstanbul milletvekili Şamil Ayrım Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz , siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Törende konuşan Binali Yıldırım, günün anlamına değinerek; "Bugün, Aslında birçok dini ve tarihi hadiselerin gerçekleştiği gündür. Her şeyden önce Hz. Ali Efendimizin doğum günüdür. Ehl-i Beyt, peygamberimizin Ehl-i Beyt'i olan Hz. Ali Efendimiz, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin; bunlar bizim baş tacımızdır. Değerli kardeşlerim; Sizler memleketimizin kır çiçeklerisiniz. Coşkunuzla, sevincinizle muhteşem bir tablo oluşturuyorsunuz. Rabbim bu güzelliğinizi bozmasın. Sevgi, saygı, barış, huzur topraklarımızdan eksik olmasın. Hep canlı, renkli ve birlikte olmaya devam edelim. Bakın, Peygamber Efendimiz ne diyor; "Ey Allah'ın kulları. Ali'nin kanı benim kanımdır. Teni benim tenimdir. Canı benim canımdır. Herkes Ali'yi severse beni sever. Beni seven de Allah'ı sevmiş olur. Kim Ali'ye düşmanlık ederse, bana da düşmanlık etmiş olur" dedi."KERBELA BİZİM ACIMIZDIR"Kerbela Şehitlerini de anan Yıldırım; "Değerli kardeşlerim; Kerbela bizim acımızdır. Kerbela şehitlerini bu mübarek günde hürmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. İstiklal mücadelemizin kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ü, silah arkadaşlarını, bu ülkeyi bize emanet eden şehitlerimizi de rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Biz beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz. Bizi birbirimize düşürmek isteyen, aramıza fitne-fesat sokmak isteyenlere hiçbir zaman pirim vermedik, rağbet etmedik" dedi."O GECE MİLLETİMİZLE BİRLEŞTİK"Ülke olarak birlik ve beraberliğe verilen öneme de değinen Yıldırım; "Biz bunu Çanakkale 'de yaptık. Biz bunu İstiklal Harbinde yaptık. Biz bunu en son olarak 15 Temmuz'da yaptık. 15 Temmuz'da FETÖ alçak örgütü, o gece asker kılığına girerek milletin tankını, topunu, tüfeğini gasp ederek yine milletin üzerine silahlarıyla saldırdılar. Ama milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümette şahsım, o gece milletimizle birleştik, bütünleştik ve meydanları doldurduk. Alçaklara hak ettikleri dersi verdik. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanımız dinmedi. Alçaklar hak ettiği cezayı aldı. Çok değerli kardeşlerim; nevruz demek umut demektir. Nevruz demek bereket demektir. Nevruz birlikte kullanılınca mutlulukla kat kat artmaktadır. İnşallah, bu bayramı yarın torunlarımıza da aktaracağız. Onlar aynı şekilde bu geleneği devam ettirecek. Bu bayram bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirecek. Değerli kardeşlerim; destanlarla dolu bir milletiz. Eğer o destanları yazmasaydık, bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayamazdık. Değerli kardeşlerim, farklılıklarımız olabilir. Olmalıdır. Farklılıklarımız her zaman bizim zenginliğimizdir, güzelliğimizdir. Farklılıklarımızı kaşıyarak bu ülkeye hizmet etmiş olmayız. Kimimizin gözünün rengi farklı, tenimiz farklı, saçımızın rengi farklı. Ama unutmayalım; gözlerimizden düşen yaşların rengi hep aynıdır. Acılar hepimizin acılarıdır. Sevinçler hepimizin sevincidir. O halde; bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kardeş olacağız. Birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.YILDIRIM: ZEYNEBİYE KÜLLİYESİNİ BİTMİŞ BİLİNKendisini dinleyen coşkulu kalabalığa bir de müjde veren Yıldırım, yapımı devam eden Zeynebiye Külliyesinin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Yıldırım; "Değerli kardeşlerim, değerli hocamız burada çok güzel şeyler söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben bu topluluğu iyi bilirim. Hiç endişeniz olmasın. Zeynebiye Külliyesini bitmiş, yapılmış bilin. Hayırlı uğurlu olsun. Bu topluluğun derdi benim derdimdir. Temel Karadeniz 'in derdidir, Şamil Aydın 'ın derdidir, Ali Özgüllü'nün derdidir. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize halel gelmesin. Yeter ki ülkemize zarar vermeye çalışan bölücülere Allah fırsat vermesin. Bu duygu ve düşüncelerle, bu güzel günde sizlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Hepinizi kucaklarken; Temel Karadeniz'i Küçükçekmece'de size emanet ediyorum. Bu arada Binali kardeşinizi de unutmazsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun" diyerek sözlerini bitirdi. - İstanbul