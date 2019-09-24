Haberler » Spor » Haber

Yıldırım Demirören'den Beşiktaş başkanlığı için açıklama: Ben o işleri geride bıraktım

Fikret Orman'ın istifa kararı alması sonrasında adı yeniden Beşiktaş başkanlığı için geçen Yıldırım Demirören, "Ben o işleri geride bıraktım, şu anda Beşiktaş başkanlığı benim gündemimde yok" diyerek kararını açıkladı.

24.09.2019 12:36

Eski Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'den Beşiktaş başkanlığı için açıklama geldi.

"BEN O İŞLERİ GERİDE BIRAKTIM"

Fikret Orman'ın istifası sonrasında gözler adı bir süredir Beşiktaş başkanlığı için anılan Demirören'e çevrilmişti. TRT Spor'a konuyla ilgili açıklama yapan Demirören,"Ben o işleri geride bıraktım, şu anda Beşiktaş başkanlığı benim gündemimde yok"diyerek konuyla ilgili kararını açıkladı.

DEMİRÖREN DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Yıldırım Demirören "Beşiktaş'ta yeniden başkan olmaya hazırlanıyorsunuz haberleri var doğru mu" sorusuna, "Hayır. Benim ne böyle bir isteğim, ne böyle bir çalışmam, ne de böyle bir planım var. Çok fazla işim gücüm var. Fikret Orman devam etmeli ve görev süresini bitirmeli" cevabını vermişti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman görevinden istifa edeceğini açıkladıBeşiktaş Başkanı Fikret Orman görevinden istifa edeceğini açıkladı

Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk yarısı bitti, ortalık karıştıBeşiktaş-Başakşehir maçının ilk yarısı bitti, ortalık karıştı

ComolliComolli'den Muriqi için transfer yanıtı: 20 milyon euroya sağ ayağını veririz

Yıldırım Demirören'den Beşiktaş başkanlığı için açıklama: Ben o işleri geride bıraktım

Yıldırım Demirören, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(16)
YORUM:iki yıllık koskoca çınar sana mı kaldı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VEZIR:SANA GEL DIYENMI VAR . . IKTIDARIN SIYASETIN SARLATANI OLDUN BILIYORUZ . . KANALLARI SATIN ALIP USAKLIK YAPIYOSUN FARKINDAYIZ. .
Yayından Kaldır
7 3
Cevap yaz
XX:çok şükür
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ÇOK ÜZÜLDÜM!!!:AMAN HA YAKLAŞMA BİLE BEŞİKTAŞ''A
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
BJKAŞKTIR:Yeni Başkan lütfen Q7 geri al!!!!!!
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
GADDAR:BJK Yİ 2 SEZON BOYUNCA ASIL ŞAMPİYON YAPAN ADAMDIR DEMİRÖREN . . . TFF NİN BAŞINDAYKEN TABİİ Kİ !!!
Yayından Kaldır
6 8
Cevap yaz
KORKANINÇOCUĞUOLMAZ:Bülent yıldırım ne dedi 2 sene üst üste hatalarım yüzünden 8taş şampiyon oldu. hatalarla şampiyon olup göklere çıkardınız Fikreti noldu :D :D
Yayından Kaldır
4 4
Cevap yaz
D.ÖREN:gak git grık
Yayından Kaldır
0 0
BJK:SAKIN GELME . ORTAM YOKLAMASI BU BJK TARAFTARI İNANMAYIN BU ADAMA
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
SADECE BEŞİKTAŞ:asıl BEŞİKTAŞ ın sen gündeminde değilsin TÜPÇÜ
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
14:04 Marius Sumudica: "Beklenti artsa da bizim asıl hedefimiz ligde kalmak"
14:03 Fatih akyel kupada tur atlamak istiyoruz
14:02 A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
13:59 Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
13:52 Fenerbahçe'de galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
13:50 Yusuf Kıraç: "Ankara'nın lokomotif takımı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz"
13:49 Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor