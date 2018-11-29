29 Kasım 2018, 21:12
»»

Yıldırım Demirören'den Hamza Yerlikaya'ya Ziyaret!

Yıldırım Demirören

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleştirilen ziyarette TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti.

TFF Başkanı Demirören ile Bakan Yardımcısı Yerlikaya, yaklaşık yarım saat süren görüşmede, spor gündemine yönelik gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulundu.



Türkiye Futbol Federasyonu,Hamza Yerlikaya,Yıldırım Demirören

YORUMLAR