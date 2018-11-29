Yıldırım Demirören'den Hamza Yerlikaya'ya Ziyaret!

<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.<br><br>Bakanlık merkez binada gerçekleştirilen ziyarette TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti.<br><br>TFF Başkanı Demirören ile Bakan Yardımcısı Yerlikaya, yaklaşık yarım saat süren görüşmede, spor gündemine yönelik gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulundu.<br><br><br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div>