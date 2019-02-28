Yıldırım Demirören Tff Başkanlığı'ndan İstifa Etti

Kaynak: DHA

İstanbul DHA - Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa etti.Demirören, istifasını yazılı açıklama ile duyururken şu ifadeleri kullandı:"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum.Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu Milli görevi, Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesiyle bu kararı almış bulunmaktayım.Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum.Ve birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum.Kamuoyuna en derin sevgi ve saygılarımla arz ediyorum"Öte yandan Haziran 2019'daki TFF Genel Kurulu'na kadar; başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli TFF Başkanlığı'na vekalet edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli'nin arşiv görüntüleri