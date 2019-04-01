Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rakibi Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden önde olduğunu belirten Yıldırım, dün akşam yaptığı " İstanbul'u kazandık" çıkışına da açıklık getirdi.

"GELEN SONUÇLARDA BÖYLE BİR DURUM GÖRDÜK"

"Biz YSK'dan önce resmi olmayan sonuçları belirleriz" diyen Yıldırım, "Dün 23.25 itibariyle elimize gelen sonuçlarda da böyle bir durum gördük ve çıkıp seçim sonucunu açıkladık. Ondan bu yana yaşanan gelişmeler bizim için de yeni bir durumdur. İstanbul halkına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"BEKLENEN BİR DURUM DEĞİLDİ"

İki adayın oyunun birbirine yakın olmasının beklenen bir durum olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: "Oyu veren İstanbulluların takdiri başımızın gözümüzün üstündedir. İki adayın aldığı oyun bu kadar yakın olması çok beklenen bir şey değildir. Ama bu süreçte partimiz eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettirecek. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun aynı şekilde ülkeme, milletime hizmet etmeye devam edeceğim."