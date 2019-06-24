Yıldırım düşen ağaç parçalandı

MERSİN'in Çamlıyayla
ilçesinde etkili olan sağanak yağış heyelana yol açtı, yıldırımın isabet ettiği bir ağaç parçalandı. Mersin
'in kuzey kesimlerinde etkili olan kuvvetli sağanak Anamur
, Silifke
, Erdemli
ve Tarsus
ilçelerinin ardından bu kez de Çamlıyayla'yı vurdu. Kale
ve Çayırekinliği mahallelerindeki gök gürültülü sağanak yağış nedeni ile çamurlaşan toprak kayarak Çamlıyayla-Tarsus karayolunun bir bölümünü kapattı. Yol, belediye ekiplerini çalışması sonucu trafiğe açılırken, yıldırımın isabet ettiği bir ağaç parçalandı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını belirten Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı
, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi. Öte yandan herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
- Çamlıyaylamersin