Yıldırım Düşen Ağaç Saniyeler İçinde Alev Topuna Döndü...o Anlar Kamerada

Kaynak: İHA

Yıldırım düşen ağaç saniyeler içinde alev topuna döndü...O anlar kameradaMUĞLA - Marmaris'te yıldırımın düştüğü ağaç alev aldı. Saniler içinde alev topuna dönen ağacın yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Marmaris'te yağış etkili olmuştu. Çıldır Mahallesi'nde bulunan bir palmiye ağacına da yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu çıkan yangın anını bir vatandaş cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yangında can ve mal kaybı olmazken vatandaşların kısa süreli korkmasına neden oldu. Ağaçtaki yangın şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede söndü.