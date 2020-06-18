Yıldırım düşen apartman çatışının alev alev yandığı anlar kamerada

Sancaktepe'de bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu.

Yıldırım düşen apartman çatışının alev alev yandığı anlar kamerada
18.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:38
Sancaktepe'de bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu. Çatıda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Binanın çatısının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısına saat 10.00 sıralarında yıldırım düştü. Düşen yıldırım nedeniyle binanın çatısında yangın çıktı. Alevlere teslim olan binanın çatısını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına tanık olan vatandaşlar panikle olan biteni izlerken, binanın çatısından saçılan küller yakınlardaki bir sokakta kurulan pazar tezgahına düştü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangına tanık olan bir pazarcı, "Yıldırım düştüğü gibi bütün arkadaşlar tezgahın altına saklandı. Bir baktık ki dumanlar yükseliyor. Pazarı kuruyorduk, saat 10 gibiydi. Yıldırım düştü, 10 15 dakika sonra dumanlar yükselmeye başladı. İtfaiyeyi aradık" dedi.

Yıldırım düşen binanın çatısının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çatısı yanıyor. Çevredeki vatandaşlar da olan biteni panikle izliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sancaktepe, Osmangazi, 3. Sayfa, Haber

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