18.06.2019 18:40
Haberler» Güncel» Haber

YILDIRIM DÜŞEN EV YANDI

YILDIRIM DÜŞEN EV YANDI

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
18:51 Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tezcan: "Afete yönelik tedbirli olun"
18:51 ANTALYA Yaşlı Almanları dolandıran çeteye operasyon
18:51 AYDIN Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı
18:51 TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR
18:51 AĞRI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
18:51 Balıkesir mavi çiçeğini arıyor
18:51 Rus sahil güvenlik botu eğitim amacıyla İstanbul'da