19.06.2019 11:41
Haberler» Güncel» Haber

Yıldırım düşmesi nedeniyle durdurulan BursaRay seferleri yeniden başladı

Yıldırım düşmesi nedeniyle durdurulan BursaRay seferleri yeniden başladı

BURSA'da yıldırım düşmesi nedeniyle durdurulan BursaRay'ın Kültürpark-Nilüfer ve Kültürpark-Karaman tren seferleri yeniden başladı.

BURSA'da yıldırım düşmesi nedeniyle durdurulan BursaRay'ın Kültürpark-Nilüfer ve Kültürpark- Karaman tren seferleri yeniden başladı.
Bursa'da dün yaşanan sağanak sırasında Bursaray Sırameşeler İstasyonu'ndaki elektrik iletim hattına yıldırım isabet etti. Bu nedenle de Kültürpark-Nilüfer ve Kültürpark-Karaman istasyonları arasındaki tren seferleri durduruldu. Bu istasyonlar arasındaki ulaşım, Büyükşehir Belediyesi tarafından takviye gönderilen otobüsler ile sağlandı.
Arızanın onarılması üzerine seferler yeniden başladı. BursaRay tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım düşmesi sonucu aksayan BursaRay seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İyi yolculuklar" denildi.


- Bursa
Kaynak: DHA
Bursa, Karaman, Kültürpark, Yıldırım, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:43 "Tohumculuk alanında söz sahibi olmak istiyoruz"
13:43 Evinin bahçesinde altın arıyor
13:42 Sağanak nedeniyle zarar gören bölgede hasar tespit çalışması yapılıyor
13:42 Erbaş: "Çocuklarımızın gönüllerini fethetmeye gayret edelim" –
13:41 5 gün önce 5 gün sonra Çamlıktepe
13:41 Bu dondurma 200 derecede kızartılarak yapılıyor
13:41 Meteorolojiden sağanak uyarısı