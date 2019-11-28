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Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler törenle uğurlandı

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler için uğurlama töreni düzenlendi.

28.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:58Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler törenle uğurlandı
'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler için uğurlama töreni düzenlendi.

Hakkari merkez Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz (Yozgat) ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz (Bartın) şehit olurken, 13 asker ise yaralanmıştı. Şehit olan askerler için Hakkari Dağ ve Tugayında uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dua okundu. Duanın ardından şehit askerlerin naaşları memleketlerine gönderilmek üzere ambulansla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na uğurlandı.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Başkanı Piyade Komando Albayı Hamdi Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, HATSO Başkanı Servet Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, siyasi parti temsilcileri, asker, polis ve kurum amirleri katıldı. - HAKKARİ

Komando, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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