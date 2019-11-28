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Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlere uğurlama töreni

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlere uğurlama töreniHAKKARİ - Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler için uğurlama töreni düzenlendi.

28.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:25
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlere uğurlama töreni
HAKKARİ - 'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler için uğurlama töreni düzenlendi.
Hakkari merkez Davuş Tepe Üs Bölgesine yıldırım düşmesi sonucu Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz (Yozgat) ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz (Bartın) şehit olurken, 13 asker ise yaralanmıştı. Şehit olan askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dua yapıldı. Duanın ardından şehit askerlerin naaşları memleketlerine gönderilmek üzere ambulansla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanına uğurlandı.
Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Başkanı Piyade Komando Albayı Hamdi Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, HATSO Başkanı Servet Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, siyasi parti temsilcileri, asker, polis ve kurum amirleri katıldı.
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlere uğurlama töreni

Jandarma, Hakkari, Yerel

Kaynak: İHA


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