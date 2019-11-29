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Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Duymaz son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Davul Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, memleketi Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

29.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:36
Hakkari Davul Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, memleketi 'ın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Duymaz (27) için cuma namazı sonrası Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyü meydanında tören düzenlendi.
Törene, şehidin yakınları, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Törende, şehidin annesi Keziban ve babası Arif ile eşi Hatice Duymaz kucağında taşıdığı 1,5 yaşındaki kızı Zeynep İkra ile tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Fazıl Duymaz da cenaze aracında tabuta sarılarak ağladığı sırada baygınlık geçirdi.
Şehidin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu cenaze namazını kıldırdı.
Duymaz'ın naaşı, köylüler tarafından yaklaşık 250 metre uzunluğunda oluşturulan insan zinciriyle elden ele ulaştırıldığı köy mezarlığında toprağa verildi.
Davul Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım isabet etmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz şehit olmuştu.
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Duymaz son yolculuğuna uğurlandı

Kadışehri, Jandarma, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA


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