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Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan onbaşı Onur Yavan memleketine uğurlandı

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan onbaşı Onur Yavan memleketine uğurlandıHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan, törenle memleketi Samsun'a uğurlandı.

13.10.2019 13:00
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan onbaşı Onur Yavan memleketine uğurlandı
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan, törenle memleketi Samsun'a uğurlandı.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen ilk törenin ardından helikopterle Yüksekova ilçesine getirilen Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için Selahaddin Eyyübi Havalimanında tören düzenledi. Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Yüksekova Tümen Komutanı Tuğgeneral Muhammer Alper, asker ve polisin katıldığı terönde, Şehit Yavan'ın naaşı uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan onbaşı Onur Yavan memleketine uğurlandı

Yerel

Kaynak: İHA

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