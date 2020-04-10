Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

10.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:23
Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kozağaç köyünde hayvan otlatan Abdurrahman Çelenk (19) ile arkadaşı Süleyman Çelik'in (19) bulunduğu alana yıldırım düştü.
Olayda yaralanan Çelenk ve Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Abdurrahman Çelenk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yalanan Süleyman Çelik'in ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, Çelenk'in yakınları acı haber üzerine büyük üzüntü yaşadı. Yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Kahta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››Yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Azerbaycan'da vaka sayısı 991'e yükseldi - Haber 18:34: Vali Gürel'den Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyaret - Haber 18:34: Putin ve Trump, petrol üretim kısıntısını görüştü - Haber 18:33: Karabük'te 34 kişiye 105 bin lira ceza kesildi - Haber 18:32: Tuzla Devlet Hastanesi'nde yıkama ve dezenfekte çalışmaları - Haber 18:19: Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler