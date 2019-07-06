06.07.2019 13:30
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Yıldırım düştü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Yıldırım düştü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Çankırı'da yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çankırı'da yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bayramören ilçesi Çakırbağ köyünde meydana gelen yağış esnasında yıldırım düştü. Düşen yıldırım açıkta otlayan 4 büyükbaş hayvana isabet etti. 1'i buzağı 3'ü inek olmak üzere 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Durumu fark eden hayvan sahibi Hakkı Bakır, manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili açıklama yapan Hakkı Bakır, "Yağmur başladığında hayvanlar açıkta otluyordu. O esnada yıldırım düştü. 1 buzağı ve 3 inek olmak üzere 4 büyükbaş hayvanım telef oldu. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Köy Muhtarı Rüstem Bıçkın ise hayvanları telef olan Bakır ailesine yardım edilmesini yetkililerden talep etti. - ÇANKIRI
Kaynak: İHA
Bayramören, Çankırı, 3. Sayfa

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