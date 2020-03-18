Yıldırım duvarı yıktı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıldırımın düştüğü istinat duvarı yıkıldı.
18.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:50
Gaziantep 'in Nizip ilçesinde yıldırımın düştüğü istinat duvarı yıkıldı.
Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dün gece istinat duvarının üzerine yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırımın ardından istinat duvarı tuzla buz oldu. Olayın ardından panikle evlerinden çıkan mahalleli, duvarın yıkıldığını gördü. Bir genç ise olayın hemen ardından sosyal medyadan canlı yayın yaparak, takipçilerine yıldırımın düştüğü anı anlattı.
Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmazken, istinat duvarının önünde park halinde bulunan bir araç hasar gördü. - GAZİANTEP
Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dün gece istinat duvarının üzerine yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırımın ardından istinat duvarı tuzla buz oldu. Olayın ardından panikle evlerinden çıkan mahalleli, duvarın yıkıldığını gördü. Bir genç ise olayın hemen ardından sosyal medyadan canlı yayın yaparak, takipçilerine yıldırımın düştüğü anı anlattı.
Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmazken, istinat duvarının önünde park halinde bulunan bir araç hasar gördü. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Haberler
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Haberler
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Haberler
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Haberler
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Haberler
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Haberler
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Haberler
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı