22 Kasım 2018, 14:36
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Yıldırım: "Ege Bölgesi İçin Yapılan Her Şey Türkiye'nin Kalkınması İçin Yapılmış Demektir"

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, EGE Ekonomik Forumu'ndaki konuşması Yıldırım'a ödül verilmesi İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın konuşması EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam'ın konuşması Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar'ın konuşması Yıldırım'a ödül verilmesi - Yıldırım:...

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, EGE Ekonomik Forumu'ndaki konuşması
Yıldırım'a ödül verilmesi
İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın konuşması
EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam'ın konuşması
Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar'ın konuşması
Yıldırım'a ödül verilmesi - Yıldırım:
"Ege bölgesi için yapılan her şey Türkiye'nin kalkınması için yapılmış demektir"

İZMİR (AA) – TBMM Başkanı Binali Yıldırım, EGE Ekonomik Forumu'na katıldı. Türkiye,Erol Ayyıldız,Mehmet Ali Susam,Ege
22 Kasım 2018 Perşembe 14:36