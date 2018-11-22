Yıldırım: "Ege Bölgesi İçin Yapılan Her Şey Türkiye'nin Kalkınması İçin Yapılmış Demektir"

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İZMİR (AA) – TBMM Başkanı Binali Yıldırım, EGE Ekonomik Forumu'na katıldı.
Türkiye,Erol Ayyıldız,Mehmet Ali Susam,Ege
22 Kasım 2018 Perşembe 14:36