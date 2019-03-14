Yıldırım: En Gerçek Anket, En Doğru Anket Seçim Sandığından Çıkan Ankettir

Kaynak: DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Sultangazi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "En gerçek anket, en doğru anket seçim sandığından çıkan ankettir" dedi.Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi'de STK temsilcileriyle bir araya geldi. Programa Cumhur İttifakı Sultangazi Belediye Başkanı adayı Abdurrahman Dursun da katıldı. Yıldırım buradaki programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin servisçiler odasının kendisine yaptığı çağrının sorulması üzerine Yıldırım, "Taleplerine baktım. İstanbul'da 60 binin üzerinde servis çeken esnafımız var. Bunlar İstanbul'un öğrencilerini, çalışanlarını her gün taşıyorlar, İstanbul'un yükünü taşıyorlar. Servisçilerimizin sorunlarına gereken ilgiyi, alakayı gösterdik bugüne kadar. Bundan sonra da göstereceğiz. Talepleri makul talepler. Özellikle İstanbul kart izin belgesinin 10 yıldan 30 yıla çıkarılması talebi yerine getirilecek bir şey. Yeni kart alıp, servis hizmetine girmek isteyenlerin gelişi güzel değil de, UKOME marifetiyle, servisçilerin de temsilcilerinin bulunacağı bir kararla yapılması ve bu şekilde arz talep dengesinin sağlanmasını önemsiyoruz. Bu bakımdan konuyu Büyükşehir Belediye Başkanıyla görüşeceğim öncelikli olarak. Bu konuda yapılması gereken, alınması gereken kararların alınmasını sağlayacağız" dedi. Yıldırım, seçimde oy oranlarıyla ilgili hedefinin sorulması üzerine, "Benim çıtam İstanbulluların 31 Mart'ta verecekleri destektir. En gerçek anket, en doğru anket seçim sandığından çıkan ankettir. Ben İstanbul'a güveniyorum, İstanbullulara güveniyorum. İstanbul'un sorunlarıyla baş etmeye çalışan, İstanbul'un geleceğini arayan bütün seçmenlere, 11 milyon seçmenin tamamının desteğini talep ediyorum. Ayrıştırmadan, herkesi kucaklayan, herkesin başkanı olacağıma bütün İstanbulluların huzurunda söz veriyorum" diye cevap verdi.- İstanbul