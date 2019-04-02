Yıldırım Erkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR KARABURUN belediye başkan adayı olan Yıldırım Erkan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR KARABURUN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Yıldırım Erkan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR KARABURUN adayı Yıldırım Erkan kimdir? Bağımsız İZMİR KARABURUN adayı Yıldırım Erkan yüzde kaç oy aldı?

Yıldırım Erkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR KARABURUN belediye başkan adayı olarak gösterilen Yıldırım Erkan KARABURUN ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. KARABURUN ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Yıldırım Erkan adlı Bağımsız adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR KARABURUN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.