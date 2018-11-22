Yıldırım, Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın Açılışını Yaptı

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, İzmir
Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının açılış törenine katıldıİzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının dış genel planıTBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kurdelayı kesmesiTBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşmasıTBMM Başkanı Yıldırım'ın vatandaşlarla selamlaşması İZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının açılış törenine katıldı. Yıldırım, burada bir konuşma yaptı.
İzmir,Binali Yıldırım
22 Kasım 2018 Perşembe 17:39