22 Kasım 2018, 17:39
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Yıldırım, Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın Açılışını Yaptı

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının açılış törenine katıldı İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının dış genel planı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kurdelayı kesmesi TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması TBMM Başkanı...

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının açılış törenine katıldı
İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının dış genel planı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kurdelayı kesmesi
TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması
TBMM Başkanı Yıldırım'ın vatandaşlarla selamlaşması İZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının açılış törenine katıldı. Yıldırım, burada bir konuşma yaptı. İzmir,Binali Yıldırım
22 Kasım 2018 Perşembe 17:39