Yıldırım, Esenyurt'ta Toplu Açılış Programına Katıldı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Büyükşehir Belediye Başkan Adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/esenyurt/' title='Esenyurt'>Esenyurt</a>'ta toplu açılış programına katıldı.