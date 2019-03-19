19 Mart 2019, 19:06
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Yıldırım, Esenyurt'ta Toplu Açılış Programına Katıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta toplu açılış programına katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta toplu açılış programına katıldı. belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Esenyurt, Güncel
Kaynak: AA