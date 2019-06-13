YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimleri sonrası CHP'yi İstanbul'da yeniden oy sayımını engellemekle suçladı. Yıldırım, "Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar, bizim arkadaşlar kapıdan içeri giremediler" diyerek İstanbul İl Seçim Kurulu'na da tepki gösterdi.

Bir televizyon programına konuk olarak açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, "1 milyona yakın oy sayıldı. 1 milyon oyda aradaki fark 29 binden 13 bine indi. Bu durumu görünce, yarıdan fazla oyu kurtardığımızı görünce dedik ki, 'bir dakika bu oyların tamamı sayılmalı'. Çünkü bu sonuç değişecek gözüküyor. 1 milyon oyda 29 binden 13 bine geriledi, 1 milyon daha saysak bizim tarafa geçiyor, geriye kalan 6,5 milyonu daha saysak açık ara öne geçiyoruz. Bunu gördü CHP. Gördü ve şiddetle hemen müracaat etti, bizim arkamızdan. Hem de gece yarısı. Gece yarısı il başkanı gitti ve İl seçim hakimleriyle bir araya geldi ve 5 dakikada karar çıkarttı. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler" dedi.

O HEYETİN ADLİYE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Bu arada CHP'li heyet 2 Nisan 2019 tarihinde saat 20.18 sıralarından İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Heyetin adliyeden çıkışı kameraya yansımıştı.

Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan oluşuyordu. CHP heyeti saat 20.45 sıralarında adliyeden ayrılmıştı.

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CHP'li heyetin adliyeden çıkışı

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Kaynak: DHA

- İstanbul