Yıldırım, Hemşehrileriyle Buluştu

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bölücülerle kol kola girenlerle işlerinin olmadığını, işlerinin, bayrak, toprak, devlet ve millet olduğunu belirterek, "Kol kola girerek kardeşliğimizi daha da güçlendirerek geleceğe devam edeceğiz. Ülkemize içeride ve dışarıda tezgah kurmaya çalışanlara da 'eyvallah' demeyeceğiz. Bölgeleri ayıran, ülkemizin başına bela olan teröristleri de yaşatmayacağız." dedi.Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Erzincan bağlantılı birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen toplantıda hemşehrileriyle bir araya geldi.Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Erzincanlıların gösterişi sevmediğini, gönülden sevdiklerini ve İstanbul'da yaşayan 320 bin hemşehrisinin gönlünün kendisiyle beraber olduğuna inandığını söyledi.Erzincan'ın baba ocağı olduğunu aktaran Yıldırım, İstanbul'un Beyoğlu'nun ve Kasımpaşa'nın gönlündeki yerinin ayrı olduğunu vurguladı.Kasımpaşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştığını hatırlatan Yıldırım, "Gurbet deyip yollara düştük. Yolumuz İstanbul'a düştü. Burada büyüdük, okuduk ve burada meslek sahibi olduk. Bu şehirde aş, iş sahibi olduk. Bu mübarek şehre borcumuz var. Benim için Beyoğlu, Haliç, Kasımpaşa'nın ayrı bir önemi var. Hayatımın en güzel yıllarını burada geçirdim. Burası 'Dünya lideri, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştığım Kasımpaşa'dır. Cumhurbaşkanımızla başlayan 40 yıllık yolculuğumuzda, 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın diktiği bayrağı Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru giderken daha da yükseklere çıkarmak için bu şehre belediye başkanı adayı olduk. 20 günümüz kaldı. 39 ilçenin her birini teker teker dolaşıyorum. Nereye gitsem, hemşehrilerim halka halka etrafımda toplanıyorlar. Hemşehrilerimiz, zor zamanımızda da güzel zamanlarımızda da hep bizimle beraber oldular." diye konuştu."Zaman kısa yapacak çok işimiz var" diyen Yıldırım, hemşehrilerinden oy desteği istedikten sonra şöyle devam etti:"Bu seçim, İstanbul'u Cumhuriyetin 100. yılına taşıyacak kadroların seçileceği bir seçim olacak. İnanıyorum ki, hemşehrilerimiz bu seçimde tercihlerini daima birlikten, kardeşlikten yana ve İstanbul'un ortak geleceğinden yana kullanacaklar. Buna zerre kadar şüphem yok. Şunu herkes iyi bilsin, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Bölücülerle kol kola girenlerle işimiz olmaz. Bizim işimiz, bayrak, toprak, devlet, millettir. Kol kola girerek kardeşliğimizi daha da güçlendirerek geleceğe devam edeceğiz. Ülkemize içeride ve dışarıda tezgah kurmaya çalışanlara da 'eyvallah' demeyeceğiz. Bölgeleri ayıran, ülkemizin başına bela olan teröristleri de bu ülkede yaşatmayacağız. Ne diyoruz: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, birlikte Türkiye olacağız."AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yaptığı konuşmada, Binali Yıldırım'ın İBB Başkanı olabilmesi için tüm İstanbullu ve Erzincanlıların gece gündüz çalışacaklarını söyleyerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Binali Yıldırım ile devam edeceğiz. Yıldırım ile birlikte çok farklı bir İstanbul olacak" dedi.EKEV Başkanı Sadık Ağca ve Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERSİAD) Başkanı Saim Bahadır kısa birer selamlama konuşması yaptılar.Toplantı sonunda Binali Yıldırım'a hediye takdim edildi.