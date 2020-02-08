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Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü mahallelilerin dertlerini dinledi

Yıldırım ilçe Emniyet Müdürü Erol Turan, her cuma gerçekleştirdiği mahalle toplantılarında vatandaşla bir araya geliyor.

08.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:40Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü mahallelilerin dertlerini dinledi
ilçe Emniyet Müdürü Erol Turan, her cuma gerçekleştirdiği mahalle toplantılarında vatandaşla bir araya geliyor. Mahallelinin dertlerini dinleyen Turan, kendi tecrübelerini de anlatıyor.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan, her cuma ilçedeki bir mahalleye giderek burada vatandaşla ve mahalle muhtarları ile bir araya geliyor. En son ilçenin Selimzade Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amiri Mehmet İncesu, büro amirleri, Selimzade Mahalle Muhtarı ve mahalleliler katıldı. Vatandaşın dertlerini dinleyen Turan, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi. Vatandaşın tecrübe sorusunu da cevaplayan Turan verdiği örnekle güldürdü. - BURSA

Erol Turan, Yıldırım, Güncel

Kaynak: İHA

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