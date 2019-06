Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (18)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.

Yıldırım ile İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ortak yayında, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularına yanıt verdi.

Ulaşım konusunda İstanbul'da yapmayı planladığı projelere ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Ulaşım benim işim tevazuya lüzum yok. Türkiye'de bu işi hallettim. 16 yıl boyunca Türkiye'nin her tarafını bölünmüş yollarla donattık, hava yolunu halkın yolu yaptık. Hızlı treni getirdik. İnternetle yurdun her köşesini adeta ördük. Şimdi İstanbul'da ne yapacağız? İstanbul'un birinci derdi ulaşım ama Marmaray'ı yaptık, 3. Köprü'yü yaptık, Avrasya Tüneli'ni yaptık, Kuzey Marmara Yolu'nu yaptık, Osmangazi Köprüsü'nü yaptık, dünyanın en büyük havalimanını yaptık. Bunlar ayrı, geçmişi konuşmayalım." diye konuştu.

"Her yıl minimum 50 kilometre raylı sistem yapacağız"

2024'e kadar, insanların trafikte yarım saat kazanmalarını sağlayacaklarını anlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Baba, evine yarım saat önce gidecek. Nasıl? Yapacağımız raylı sistemle. 518 kilometreye çıkaracağız raylı sistemin uzunluğunu. Bu, şu demektir; 233 kilometre var, bunun üzerine her yıl minimum 50 kilometre raylı sistem yapacağız ve bu şekilde metroların payı süre sonunda yüzde 48'e çıkacak. Bugün ne kadar? Bugün yüzde 18. Yüzde 30 artmış olacak. Bu, en önemli projemiz. Burada çok ciddi bir yatırım var. Bugüne kadar Ankara metrolarını yaptık, İzmir İZBAN'ı yaptık. Burada yaptığımız metrolar var. Dolayısıyla edindiğimiz tecrübelerle bunu kolayca yapabiliriz. Bilmiyorum Marmaray'ı Ekrem Bey kullandı mı? Bugüne kadar Marmaray'dan 350 milyon İstanbullu istifade etti."

Otonom ve akıllı metrobüs araçları projesi

Yakın zamanda Marmaray'ın banliyö hattını Gebze'den Halkalı'ya kadar yaptıklarını belirten Yıldırım, "Bu şekilde ciddi anlamda metrobüste biraz rahatlama oldu. Asıl metrobüsü rahatlatacağımız şey, Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme'ye giden bu güzergahı otonom ve akıllı metrobüs araçlarıyla değiştireceğiz, kapasiteyi yüzde 50 arttıracağız, böylece orada da rahatlama sağlayacağız. Üstelik bu güzergahta da bir otoyol daha yapacağız, Kuzey Marmara ile TEM arasında olacak. Ayrıca Levent ile Mahmutbey arasındaki metroyu da bu sene sonuna kadar açmış olacağız. Bunu ben yaparım, çünkü Türkiye'de daha önce yaptım." diye konuştu.

"Ulaşım işi, bütüncül bir yaklaşım"

Yıldırım, bazı vagonların uygunsuz olduğu için çürümeye terk edildiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine de "Marmaray araçları için söylendi, o yanlış. Yanlış tabii, onlar yedekli, peyderpey devreye giriyor. Külliyen yalan. Bakanlık açıklamasını yaptı." yanıtını verdi.

Küçükkaya'nın ulaşım politikalarına ilişkin sorusu üzerine de CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ulaşım işi, bütüncül bir yaklaşım, insanı hissetme ve insanla çözüm bulma, aktörleriyle, minibüsçüsüyle, taksicisiyle, otobüsçüsüyle, servisçisiyle bunları yok sayarak değil. Servis işinde tahdidi biz vadettik, biz taahhüt ettik." dedi.

Bu sırada Yıldırım "Biz de kaldırttık." demesi üzerine İmamoğlu, "Siz kimsiniz? Bakın şu anda benim başkanlığım döneminden sonra vekaleten bakan Vali Bey var. Kim yaptı ben anlamadım? Büyükşehir belediyesi süreci bizim sayemizde." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun ifadeleri üzerine Yıldırım, "UKOME yaptı UKOME." şeklinde değerlendirmede bulundu.

"Ulaşımda bütün aktörlerle beraber çalışacağız"

Ekrem İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bütün aktörleriyle beraber çalışacağız. Az önce ulaşım indirimleri söyledim. Örneğin, ulaşım indirimleri Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda. Hiçbirisi bizim halk otobüslerine veya şirketlere mal edilmeyecek. Bakın biz taksicinin, minibüsçünün özellikle köprüleri ücretsiz kullanımı noktasında girişimlerde bulunacağız. Aynı zamanda biz şehir içinde kalan gişeleri şehir dışına aktarılması noktasında fizibilite çalışmalarımızı yürütüyoruz, mutlaka konuşacağız. Sayın Yıldırım, 'Ulaşımda Türkiye'yi halletim. Benim işim.' dedi. Saygıyla karşılıyorum. Sanki Sayın Cumhurbaşkanını ve birçok uzmanlara haksızlık yaptı diye düşünüyorum 'Benim' derken, tekil kullanırken. Ama İstanbul'u halledemediler. İstanbul'u niye halledemediler biliyor musun? İstanbul dünyanın en sıkışık ikinci kenti. İstanbul'da durakta bekleme süresi ortalama 20 dakikayı aşıyor ve bir saati aşkın derecede olan yerler var. İstanbullunun ulaşımda günde geçirdiği vakit 91 dakika. Biz bunun yılını falan hesapladık, neredeyse bir insan ömrü gibi. Dolayısıyla İstanbul'u çözemediler. İstanbul'u bütünleşik ulaşım ağıyla biz çözeceğiz. İstanbul'da metrodan bahsediyorlar, örnek vereyim, evet ben Marmaray'dan geçtim. Teşekkür ediyorum. Marmaray'dan geçtim. 70'lerde fizibilitesi başlayan, 90'larda bu sürecin mali, finansman ve ihalesinin yapıldığı Marmaray'a ve banliyö hattına teşekkür ederiz. Kendilerinin döneminde de bitirildi."

Bu sırada Yıldırım, "İhaleyi de ben yaptım." dedi. Daha sonra İmamoğlu, 2004'te 45 kilometreyle alınan metro hattının 170 kilometreye erişebildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"170 kilometrenin anlamı ne biliyor musun? Senede sadece 8,3 kilometre yapabildiler. Beylikdüzü metrosu hala duruyor. 2004'ten beri ben siyasette değildim. Her seçimde vadedilmiştir. Ben orada yaşıyorum. Deniz ulaşımı yüzde 10'lardan yüzde 3'lere düştü. Deniz ulaşımı bizim önemli bir konumuz. Bu şehirde 500 kilometre bisiklet hattını biz o yaşam vadilerinden, yeşil kulvardan, füniküler hatlarından... Bakın yüksek tepeleri olan bu kentin özellikle sahilin erişimi noktasında yaşam vadilerini, füniküler hatlarıyla destekleyecek, TEM'de kuracağımız megabüsle, metrobüs hattının yükünü hafifletecek, metrobüs hattında da yerli ve temiz enerjili ulaşım firmalarıyla çalışacağımızı duyurmak istiyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA