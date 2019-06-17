Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (19)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.

Yıldırım ile İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ortak yayında, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, ortak yayının sonunda kendisinin ve Yıldırım'ın aileleriyle ortak bir fotoğraf vermesi talebini ileterek, "Bu şehrin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bu şehrin buluşmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin de kucaklaşmaya ihtiyacı var. Şehirlerde hak, hukuk, adalet, vicdan, ahlak ve erdem gibi kavramlar şehirlerden başlar. Bırakalım iftiraları ve birtakım uygulamaları... Adayların dışında sahada üretilen birtakım dilleri bir kenara bırakalım. Ben kimseyle ilgili konuşmadım. Allah'a şükür 6 aydır söz verdiğim gibi temiz dille bu süreci bitiriyorum. Geçenlerde duyuyorum. 'Belediyenin sosyal tesislerinde alkol olacakmış.' Ben Beylikdüzü'nde 9 sosyal tesis açtım. Birinde alkol var mı Allah aşkına? Bizim dönemimizde açıldı." diye konuştu.

"Kadınların ve erkeklerin aynı yerde havuza girmesi" iddialarına da değinen İmamoğlu, "İki tane havuz açtım. Saatleri günleri ayrı. Bu şehir akılla bilimle ve insanların uzlaşmasıyla, bir arada barış ve özgürlük içinde eşit paylaşarak... Şeffaflığı, saydamlığı, katılımcılığı hakim kılarak muazzam bir kent var edeceğiz. Biz buna hazırız. Ekibimiz müthiş bir ekip. Benim ekibim 16 milyon İstanbullu." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 23 Haziran'da herkesin sandığa gitmesini isteyerek, İstanbul'un çok güzel olacağını kaydetti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da İstanbul'un 15 milyon 67 bin nüfusunun olduğunu belirterek, kentin nüfusunun ilk defa geçen yıl 60 bin eksildiğini söyledi.

Anadolu'da altyapıyı çok güzel yaptıkları için bazı vatandaşların kendi memleketlerine döndüğünü, dönmek isteyenlere de belediyenin destek veriğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şehrin gelecek planlaması yapılıyor. Bu güncellenecek. Benim İstanbullulara söyleyeceğim şudur, 16 yıl ülkeme dolu dolu hizmet yaptım. Ulaştırma bakanı olarak, başbakan olarak, Meclis başkanı olarak. Bu şehir beni 11 yaşındaki Binali'den Binali Yıldırım yaptı. Bu makamların hepsini gördüm. Bu beni Binali Yıldırım yapan 50 yıldır yaşadığım bu şehre çok güzel hizmetler yapmaya hazırım daha önce yaptıklarımı yeni yapacaklarımla taçlandıracağım.

Marmaray'ın üzerine, Avrasya Tüneli'nin üzerine, 3. köprünün, Osmangazi'nin, Kuzey Marmara Otoyolu'nun üzerine İstanbul ulaşımını 5 yıl içinde çözeceğim. Eziyeti ortadan kaldırıp seyahati keyfe dönüştüreceğim. İnsanların evlerine gidip çocuklarına daha fazla zaman ayırması için seyahat sürelerini kısaltacağım. Esasen eğer 3. köprü, Avrasya, Marmaray olmasaydı bugün İstanbul'da trafik felç olurdu. Adım bile atılamazdı."

Yıldırım, "İstatistikler gösteriyor. Avrasya 50 bin yük aldı. Yavuz Sultan Selim 120 bin yük aldı. Marmaray her gün 300 bin yük alıyor. Şimdi banliyö hattı o şekilde. Deniz niye azaldı? Eskiden sadece deniz geçişi vardı, alternatif yoktu. Onun üzerine önce 1. köprü, sonra 2. köprü, sonra 3. köprü, sonra Avrasya, Marmaray yapılınca haliyle alternatifler arttı. Bu şekilde deniz taşımacılığını da biz bedava yapıyoruz aktarmada. Deniz taşımacılığı bedava olduğu için bu biraz daha açılacak. 7 tane hat kuracağız. Son sözüm vatandaşlarıma İstanbul'da herkes sandığa gitsinler ve sözlerini 23 Haziran'da söylesinler diyorum. Ben de Ekrem Bey'i çaya davet ediyorum." diye konuştu.

Küçükkaya'ya teşekkür

Programın sonunda gazeteci İsmail Küçükkaya, Yıldırım ve İmamoğlu'na moderatörlüğünü beğenip beğenmediklerini sordu.

Binali Yıldırım, "Ben bir anormallik görmedim. Gayet iyi olduğunu söylüyorum." dedi. Küçükkaya'nın "Adil miydim?" şeklindeki sorusuna, Yıldırım "Olabildiğince" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu ise "Tüm özgün ve özgür irademle teşekkür ederiz." cevabını verdi. Küçükkaya'nın Yıldırım'a dönerek, "Sizin de teşekkür etmenizi isterim. Herhangi bir hatamı gördünüz mü?" demesi üzerine Yıldırım, "Ben de teşekkür ederim" yanıtını verdi.

"Rakibinizi nasıl buldunuz?" şeklindeki soru üzerine ise Yıldırım, "Rakibim, gayet benim gibi, Allah'ın yarattığı bir kul." dedi.

İmamoğlu ise aynı soruya, "Her şey için teşekkür ederiz. Kusurlar olmuş olabilir. Herhalde en güzel söz olmuş ise affola hem seyircilerimizden hem milletimizden hem saygıdeğer Sayın Yıldırım'dan." diye cevap verdi.

Son söz olarak Yıldırım da "Biz de memleket için, İstanbul için, düşüncelerimizi anlatmanın gayreti içerisinde olduk. Anlattıklarımız hiçbir zaman kişisel bir mesele değildir. Daha iyi bir İstanbul için daha güzel İstanbul şartları için çalışacağız, elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım ve İmamoğlu'nun eşlerinin canlı yayının ardından program stüdyosuna gelmelerini ve birlikte fotoğraf vermelerini istediğini aktaran Küçükkaya, tarafsızlık içinde halkın beklediği soruları yöneltmeye çalıştığını belirterek, İmamoğlu ve Yıldırım'a teşekkür edip programı kapattı.

(Bitti)

Kaynak: AA