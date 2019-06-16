Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (6)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.

Yıldırım ile İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ortak yayında, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Programda, Küçükkaya'nın isteği üzerine Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a soru yöneltti.

İmamoğlu, "Tekrar soruyorum. Sayın Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın o akşam yaptıkları sizin için ne ifade ediyor? Birincisi bu. Bunun cevabı benim için çok önemli. 12 saat veri verememesi ne ifade ediyor?" diye sordu.

Bu sırada İsmail Küçükkaya'nın araya girmesine tepki gösteren İmamoğlu, "Müsaade edin ama. Soruma mı karar vereceksiniz?" dedi.

Bunun üzerine Küçükkaya da "İstediğinizi sorabilirsiniz. Anladığım şuysa siz bu açık oturumda da 31 Mart ağırlıklı olarak kalmak istiyorsunuz." dedi.

Ekrem İmamoğlu ise "Kısıtlama mı getiriyorsunuz. O zaman müsaade edin ama. Soru bütünlük içinde. Oradan oraya geçmeyeceğim. İptal edilen ve yenilenen seçim üzerinden soru soruyorum. İçinde birkaç soru birleşebilir." ifadelerini kullandı.

Sorusuna devam eden İmamoğlu, "Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri çok doğal ve normal karşılarken Anadolu Ajansı ile hiç görüşmediğinizi ifade ediyorsunuz. O gece yapılmasını normal mi karşılıyorsunuz? Sabaha karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm bilboardlarını gece yarısı, 2-3'den sonra 'Gönül belediyeciliği kazandı' diye donatılmasının talimatı kim tarafından verildi? Hangi yetkiyle verildi. Son olarak ben hala 'Çaldılar'ın muhatabının kim olduğunu merak ediyorum." diye konuştu.

Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansının yayın kesmesinin sebebini Anadolu Ajansı yetkilileri açıklamalı. Bu benim işim değil bir kere bunu söyleyeyim. Normal bir şey değil, kabul ediyorum ama sorumlusu ben değilim. Bu sorunun cevabı bu." dedi.

İstanbul'da 25 belediye kazandıklarını ifade eden Yıldırım, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis üyelerinin 180 tanesini kazanmış. Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri 130 tane kazanmış. Ne yapacaktık yani? 'Seçimi kaybettik' mi diyecektik? Bundan gayet doğal bir şey yok ki. 25 belediye kazanmışsınız 39 belediyeden. 14 de karşı taraf kazanmış. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinde 50 fazla meclis üyesi kazanmışsınız. Yani ben onu anlamakta zorlanıyorum." şeklinde konuştu.

Bu sırada araya giren İmamoğlu, "Herhalde sorum anlaşılmadı. Bilboardlara, afişlere 'Gönül belediyeciliği' afişleri ne için asıldı'Talimatı kim verdi? Gece saat 02.00'da. Büyükşehir Belediyesi afişlerine, bilboardlarına üst geçitlerine bu talimatı kim verdi? Bu doğru mudur? Bu yapılmalı mıydı? Daha sonuç belli değil. YSK kararı açıklamamış?" dedi.

Yeniden söz alan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Herhalde anlatamadık arkadaşa, Ekrem Beye. Çok açık bir şey söylüyorum. 39 belediyenin 25'ini, 1 Milliyetçi Hareket Partisi, 24 AK Parti ve nüfusun da yüzde 65'ini teşkil ediyor, kazanmışız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam meclis üye sayısı 320 veya 310, 180'ini kazanmışız. Millet İttifakı da 130'unu kazanmış. Yani arada 50 tane fark var. Çoğunluk Cumhur İttifakı'nın. Yani sonuç buyken kaybettik mi diyecektik. Tabi ki kazandık ve o afişler partimiz tarafından asıldı. Bu gayet doğal bir şey. Nitekim bir iki gün sonra onlar da astılar. Onlar astıkları zaman Yüksek Seçim Kurulu karar vermemişti. en fazla 3 gün içinde onlar da astı."

Verilerin kopyalanması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na "Siz gelir gelmez hemen Büyükşehirin bütün veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz, neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz, bunun kişisel verileri koruma kanununa aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz, yoksa sizin hukukçularınız sizi yanılttı mi?" şeklinde soru yöneltti.

İmamoğlu da, özellikle Yıldırım'a bir şeyi hatırlatmak istediğini belirterek, "Kendi cümleleriyle hatırlatıyorum. Bu soru o zaman Sayın Yıldırım'a soruldu, aynen şu cevabı verdi. 'Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi, incelemeyi yapabilir.' dedi.

Bunun üzerine araya giren Yıldırım, bunun devamını okumasını istedi. İmamoğlu da, kendisine müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Yıldırım, "Böyle bir yere varamayız. Benim ifadelerim kısaltılarak anlatılacaksa bir algı..." şeklinde konuşurken, İmamoğlu da moderatör İsmail Küçükkaya'ya "Münazara eğer böyle devam edecekse, beni uyarın, ben de aynı tarza geçeyim." dedi.

İsmail Küçükkaya da, kurallar olduğunu söylerken, İmamoğlu, "O zaman hatırlatın, kural hatırlatmıyorsunuz." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, belediyedeki veri kopyalanmasına ilişkin soruya, "Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri yedeklemek için de veri kopyalaması yapılır ve yedeklenir. Verdiğimiz talimatta 31 Aralık, yani yılbaşı, 31 Mart, yani seçim gecesi. 18 Nisan, yani bize mazbatanın teslim edildiği gün. Bunları milat kabul edilerek veri tabanlarının yedeklenmesi ve yine Büyükşehirde korunması..." şeklinde konuşu.

Küçükkaya'nın "Niye yaptınız?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Bakın İsmail Bey bir afaki değişiklik yapılabilir. O süreç içerisinde bir işlem yapılabilir. Bize de ihbarlar geliyor. Kaldı ki bu yapamadık, yetişmedi." dedi.

Mahkemenin karanının hukuksuz olduğunu savunan İmamoğlu, "Hiç ilgisi, muhatabı olmayan bir kişinin, ne oldu bilemiyorum, hukuksuz bir karardır. Ancak, veri yedekleme, yani bu kadar basit, kolay bir işlemi başka bir yere taşımak." diye konuştu.

Güvenlik açısından bir riskin olmadığını öne süren İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesinde, yine orada. Yani yedeklenerek muhafaza edildiği yer yine orası olacaktı ama olamadı. Biz bu işlemi istediğimizde, daire başkanı gelip bana 'Teknolojiyle ilgili brifler verdi, bunların yapılması doğrudur' diyen kişi. Sanki ajanlar basmış, ona silah dayatmış... ayıp, yazık, günah. Bu iş üzerinden kavram üretmek, iftiraları... Sayın Yıldırım'a süreci daha iyi analiz etmesini ve ilk fikrine dönüp bu süreci analiz etmesini dilerim, talep ederim. Bunu da uyarı olarak söyleyeyim."

İmamoğlu, Yıldırım'ın "Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi, incelemeyi yapabilir." ifadelerinin olduğunu dile getirerek, "Bu kavramla, bu basit tanımla hareket ettiğimi kendilerini ifade etmek isterim." dedi.

Binali Yıldırım da, buna mutlaka cevap vermesi gerektiğini belirterek, "Burada yanlış bilgi var, çarpıtma var." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA