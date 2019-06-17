17.06.2019 01:04
Haberler»Güncel » Haber

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını - Aile fotoğrafı

-Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu'nun selamlaşması -Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir...

-Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu'nun selamlaşması
-Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yaptığı ortak yayına katıldı. Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu birlikte fotoğraf verdi.Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını - Aile fotoğrafı
Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu, Semiha Yıldırım, Binali Yıldırım, İmamoğlu, Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
01:43 Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı
01:40 Yıldırım isabet eden 2 çoban yaralandı
01:37 Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? Açık oturumun galibi kim? Uzmanlar yanıtlıyor
01:30 YILDIRIM VE İMAMOĞLU ORTAK YAYINDA (6)
01:29 Polis aracı otomobil ile çarpıştı: 2 polis yaralı
01:28 Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayında (6)
01:28 Kahramanmaraş'ta 13 öğrenciyi sınava polis yetiştirdi