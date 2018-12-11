Yıldırım'ın Kalbi 'Konak'larda Atıyor

Mahalle kültürünün ve toplumsal değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına önem veren Yıldırım Belediyesi, her biri vatandaşların talepleri doğrultusunda inşa edilen mahalle konaklarında ilçe sakinlerini buluşturuyor. Akçağlayan, 75. Yıl, Beyazıt, Hacivat, Yiğitler, Musababa, Davutkadı, Kazımkarabekir, Anadolu, Maltepe, Davutdede, Eğitim ve Selçukbey mahalle konaklarını ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, mahallelerin kalbinin konaklarda atmasını sağlıyor. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda projelendirilen mahalle konakları, sağlıktan okul öncesi eğitimine, meslek edindirmeden hobiye verdiği hizmetlerle mahalle kültürünü yaşatıyor. Aile sağlığı merkezi, YIL-MEK kurs merkezi, YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfı şubesi, muhtarlık ofisi ve deprem odası gibi farklı kullanım alanına sahip olan mahalle konakları, Yıldırımlıların buluşma noktası olarak hizmet veriyor.

SOSYALLEŞMEYE KATKI

Mahalle konaklarının Yıldırımlıların sosyalleşmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Mahalle kültürünü yaşatacak projelerimizle 'ideal şehir Yıldırım' hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Mahalle konaklarında vatandaşlarımıza sunduğumuz eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerimizle hemşehrilerimizin yaşamlarına katkı sağlıyoruz. Mahalle konaklarımızda muhtarlığın yanı sıra önemli hizmetler de veriyoruz. Aile sağlık merkezi, okul öncesi eğitim sınıfları, deprem odası gibi oluşumların yanında eğitim salonlarını da bünyesinde barındıran konaklarımız, bulunduğu bölgeye artı değer katıyor. Özellikle hizmette öncelik tanıdığımız kadınlarımız meslek edindirme kurslarımızda hobi edinirken aynı zamanda meslek sahibi de oluyorlar. Altın bilezik sahibi olan kadınlarımız hobilerini kazanca dönüştürerek aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor. En temel ihtiyaçların başında gelen sağlık konusunda da, mahalle sakinlerimizin yürüme mesafesinde sağlık hizmetine ulaşması adına konaklarımıza aile sağlığı merkezleri oluşturuyoruz" dedi.

'MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORUZ'

Okul öncesi eğitim hizmetine verdikleri önem doğrultusunda birçok mahalle konağında eğitim sınıflarına da yer verdiklerini vurgulayan Başkan Edebali, "Toplumların güçlü yapısını muhafaza edebilmeleri, donanımlı nesiller yetiştirerek mümkün olur. Bizler de gelecek nesillerimize yaptığımız yatırımlar arasına okul öncesi eğitimi de koyuyoruz. Mahalle konaklarımızda ücretsiz okul öncesi eğitim sınıfları oluşturarak yavrularımıza nitelikli eğitim vermenin yanında geleneklerine, kültürüne değerlerine bağlı nesiller oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Bunu yaparken de anneleri unutmuyoruz. Kendisi Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme kursuna giden annelerimizin evlatlarını, aynı mahalle konağında yer alan okul öncesi eğitim sınıfında anne şefkatiyle eğitim veren öğretmenlerimizle geleceğe hazırlıyoruz. Bizim kültürümüzde mahalle, birlik ve beraberliğin yanı sıra dayanışmanın da en önemli simgesidir. Değerlerimize sahip çıkarak mahalle kültürünü yaşatacak projelerimizi hayata geçirmeye azami gayret gösteriyoruz" diye konuştu.