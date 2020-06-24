Yıldırım isabet eden 3 büyükbaş telef oldu - DÜZCE

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, yıldırım isabet eden 3 büyükbaş telef oldu.

24.06.2020 01:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 02:16
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, yıldırım isabet eden 3 büyükbaş telef oldu.
İlçeye bağlı Çaybükü köyü merasında otlayan hayvanlarını almaya giden köylüler, büyükbaşları bir ağacın altında hareketsiz halde gördü.
Haber verilmesi üzerine köye gelen veteriner hekim, hayvanların yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğunu belirledi.
Bölgede etkili olan yağışla sırasında ağacın altına girdikleri ve burada yıldırım isabet ettiği tahmin edilen hayvanlar, Gümüşova Belediyesine ait iş makinesi yardımı ile açılan çukura gömüldü.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan yağışın bugün de devam edeceğini belirtti. Yıldırım isabet eden 3 büyükbaş telef oldu - DÜZCE

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşova, Düzce, Güncel, Haber

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