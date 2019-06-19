Yıldırım isabet eden binada yangın çıktı

Yalova
'nın Termal
ilçesinde bir binada yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yenimahalle
köyü Bağlar
Yolu Sokağı'nda, şiddetli yağışın etkili olduğu sırada Birsen ve Emine Hilal Kafkaskıray'a ait 3 katlı evin çatısına yıldırım isabet etmesinin ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 4 araçla Yalova ve Termal Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Evde bulunan 4 kişiyi tahliye eden ekipler, alevleri söndürüp soğutma çalışmasına başladı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, binada hasara yol açan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.