19.06.2019 15:55
Haberler» Güncel» Haber

Yıldırım isabet eden binada yangın çıktı

Yıldırım isabet eden binada yangın çıktı

Yalova'nın Termal ilçesinde bir binada yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalova'nın Termal ilçesinde bir binada yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenimahalle köyü Bağlar Yolu Sokağı'nda, şiddetli yağışın etkili olduğu sırada Birsen ve Emine Hilal Kafkaskıray'a ait 3 katlı evin çatısına yıldırım isabet etmesinin ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 4 araçla Yalova ve Termal Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Evde bulunan 4 kişiyi tahliye eden ekipler, alevleri söndürüp soğutma çalışmasına başladı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, binada hasara yol açan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA
Yalova, İtfaiye, Termal, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:25 Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak
16:25 Karamollaoğlu, İstanbul adayı Gökçınar ile basın toplantısı düzenledi
16:25 Trump'tan Bulgaristan'a Irak asıllı elçi
16:25 Edirne'de 'mor' hasat başladı
16:25 İran, yabancı turistler için pasaporta mühür vurmayacak
16:25 Terör yuvasında SA-14 portatif füze bulundu
16:25 Altyapı Çalışmaları 2019'un son çeyreğinde başlayacak