Yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde sağanaktan korunmak için altına girdiği ağaca yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti.

21.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:25
Siirt'in Eruh ilçesinde sağanaktan korunmak için altına girdiği ağaca yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Güneyçam köyünden Eruh ilçesi Okçular köyüne baba evini ziyarete giden 4 çocuk annesi Hikmet Tunç (45), arazide ot biçerken aniden başlayan sağanaktan korunmak için bir ağacın altına sığındı.
Bu sırada ağaca yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Tunç, yakınları tarafından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Tunç'un cesedi, ilk incelemenin ardından Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Etiketler: Şırnak, Siirt, Eruh, Güncel, Haber

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