17 Mart 2019, 10:31
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Yıldırım: "İstanbul Türkiye'nin Ekonomisini Sırtında Taşıyan Şehir" - İstanbul

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda "Küresel Ticaretin Merkezi İstanbul Geleceğini konuşuyor" programında konuştu.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda "Küresel Ticaretin Merkezi İstanbul Geleceğini konuşuyor" programında konuştu. belediye başkan adayı, AK Parti, Beyoğlu, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA